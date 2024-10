Binchet 25 miza euro a sa Lotteria Italia e mandat unu presente a totu sa bidda, ampullas de binu lassàs in s’ istancu in uve at homporau su billete binchidore.

Su mere de s’istancu, Daniele Fadda, at ahatau sas ampullas e una littera in s’intrada de s’atividade a ora de aperrere.

Una littera iscritta da su binchidore po torrare gratzia a s’istancu meda fortunau,e po dimandare sas iscusas a totus po su ritardu de no aeret galu mandau su presente.

Daniele Fadda torrat sas gratzias a numen de totu sa bidda de Sorradile iscriende. “ una bella faina husta de nos mandare sas ampullas, in s’ isperantzia a pustis de su Covid, de poder acasazarer in bidda nostra su binchidore, e de buffare totus paris una bella tassa ‘e binu “.

”“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22c