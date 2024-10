A pustis de 8 meses hi abiant dau su permissiu de poder biazare sas bestias, in sa zona ‘e bassu de sa Sardinna, in s’Iglesiente e in su Sulcis ant torrau a firmare totu, s’est torrande a ispragher sa Blue Tongue ( sa limba biaita ), est sa maladia hi lis pihat a sas ervehes.

Po hommo in sa zona ‘e Thathàri e in Gaddura las podent biazare trancuillos.

Lu ahet ishire sa Coldiretti de Nugoro Ozastra, ponende hommente primu pessamentu sos dannos hi at a tenner s’economia de sas aziendas agrarias hi abiant tentu su permissiu a Maju de su 2020. Sos pastores hi herent bizarre sas bestias in sas zonas corfias, depent aher un’esame a sa bestia, hustu esame benit a hostare 25,08 euro po cada ervehe e cada pastore si lu depet pahare de buzacca.

Su direttore de sa Coldiretti de Nugoro, Alessandro Serra, at attu ishire hi: “ dae sos esames attos in Teramo in su Centru de referentzia Natzionale, sunt risurtas positivas a sa Blue Tongue paritzas aziendas de sas zonas de Serramanna, Teulada, Santàdi e Sant’Anna Arrèsi.

S’Assessorau de sa Sanidade de sa Regione Sarda, at postu suta sorvelliantza totu sa zona ‘e bassu da sa Sardinna, sa Provintzia de Aristanis, sa Provintzia de Nugoro e totu s’Ozastra”.

