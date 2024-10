20 annos ahede, po podet hontarer sas nobidades a sos parentes e amihos, e a sos paesanos, bisonzavat de iscrier literas o aher carchi telefonada, poite mancavant totu hussos bellos imbentos hi homo podimus tenner.

In Bitzi dae carchi annu, Bustianu Cumpostu, hi medas honnoshimus po sas batallas hi at attu po s’indipendentzia de sa Sardinna, at tentu una bella pessada de aher nashire una web tv, po poder hontare a sos Bitzichesos modios a lohu istranzu, totu sas nobidades de sa bidda.

Hontada totu su hi sutzedet, dae sas estas a sas disgratzias, e hustos videos hi mandat in diretta sunt ahende su ziru ‘e su mundu.

Nos at hontau homente est nashia husta bella pessada, e homente pessat de sighire po aher cresher husta passione hi su babbu l’at lassau, a pustis de una bella arresonada nos at hontau de BitziTv nandenos:

“BitziTv est unu tramite de sa bidda de Bitzi cun su cale , novat e contat cun sa boghe matzines e videos, sos atos e sos fatos de sos bitzichesos. Custa idea naschet dae "Bidda Eletrònica" de Mialinu Pira, dae "Litera a unu giòvanu semper connessu " de Bachis Bandinu, dae sa bicoca de Corte Comuna e dae sas istratas a mandra de su putzu sacru de Romantzesu chi mi ant fatu pensare a una bidda connessa semper chi dae sas istratas a mandra, dae sas pratzas, dae sas carreras, dae sos tzilleris e dae sos abojos dat tocamentu de sas novas, cun Ite Novas, de sos contos, cun Ite Contas, de sos fatos, cun Ite Capitat e de sos tocamentos (avisos) cun Tocamentu.

Ite Novas naschet dae sa bicoca de Corte Comuna ue babbu, Pretu Cumpostu leghiat su giornale a sos de su bighinadu chi su mangianu si setziant in sos gradinos e in su ripianu de sa bicoca e in sas istratas a curtzu pro isetare chi babbu aeret abertu sa butega e seret arribadu cun su giornale. Babbu leghiat su giornale e a pustis cadaunu agiunghiat sas novas de sa bidda chi fiat bènnidu a ischire. In Ite Novas si faghet sa matessi cosa ma in sas istratas de unu Romantzesu vistuale e eletrocincu ue si setzent totu sos bitzichesos, sos chi sunt in bidda e sos chi sunt in aterue siat sos chi sunt bitzichesos de nàschida chi cussos chi lu sunt de nassone ( nàschidos in famìlias bitzichesas).

Ite Contas ponet sa gente a contare, intervistat sos bitzichesos e sos de aterue chi ant cosas e fatos de contare de issos, de sa bidda o de totu su chi a sa bidda podet interessare.

Ite Capitat faghet ischite a sa bidda eletrònica su chi est sutzedende in sa bidda e dat in direta o in registradu cale sia fatu sutzedet e si resessat a documentare in video, matzine o audio. Ite capitat est a disponimentu de sa crèsia, de sos grupos culturales e de totu sos chi cherent organizare eventos ( BitziTv at trasmissu 2 torradas de tombola in su tempus de sa befana.)

Tocamentu dat tocamentu e avisu de bandos, iscadèntzias, atopos, de mortos de sa bidda o in intradura e totu su chi cada grupu o persone cheret comunicare a sa bidda.

BitziTv podet essere praticada dae totu sos bitzichesos chi cherent una Bitzi bia e dinamica, non passatista ma criadora de atualidade, cun raighinas profundas ma puru cun cambas e froriduras novas.

In BitziTv b'at puru una pàgina buscadora, un'ispetzia de motore de chirca. In custa pàgina bi sunt sos videos de eventos bitzichesos o chi mentovant a Bitzi. Sunt postos in òrdine non cronològicu ma tramite una pàgina de cumintzu”.

”“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22