Unu dannu mannu est sutzessu eris merie in Biddexidru, un ‘ommine de 84 annos, Pasqualino Deidda, est mortu affohau in intros de unu putzu.

Su dannu est sutzessu in sa zona indutriale de Biddaxidru, s’ommine fudi collinde abba dae su putzu, si deppet esser intesu male, o at fattu carchi movimentu isballiau e ch’est orrutu a intros.

Su izu de su male assortau, at buscau sos puales accante de su putzu, ma non at bidu su babbu, hando s’est abizau hi che fudi halau a intros, at abbisau derettu sos Vigiles de su Ohu, sos Carabineris e sos de su 118.

Sos Vigiles sunt halaos a intros de su putzu po crihare de sarbare Pasqualino Deidda, ma po mala sorte non ant potziu aher nudda, l’ant ahattau giai mortu.

