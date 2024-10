Assustu e meda timoria in Biddaramòsa, eris merie este iscoppià una bombola in intros de una cantina.

Sos Vigiles de su Ohu de Bidd’e Cresia, sunt deppios interbenner a ora ‘e sas 7 de merie, in Via Vico della Montagna po ch’istuttare su ohu.

S’iscuadra de su prontu interbentu “5A”, est arribà a Biddaramòsa in duos camion e sette vigiles po crihare de istuttare su ohu e po ponner in sehuresa totu sa domo e sas pessones.

Su dannu podiat esser prus mannu, s’est brusià sa boveda de sa cantina, e po bona sorte non si sunt alluttas atteras bombolas hi bi urint in foras de sa domo.

Non bi sunt ertos, ma sas pessones si sunt assustas.

Sos Vigiles de su Ohu, a pustis finiu su triballu de istuttare sas fracas, ant cumintzau sos rilievos po poder humprender poite est sutzessu hustu dannu.

