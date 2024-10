Est sutzedende sempe de prus, de biere animales pashende in sos haminos, sunt sutzedende paritzos incidentes.

Est perihulosu po su traficu ma su prus po sas pessones hi cada die biazant in cussos haminos.

Su prus de sos dannos sutzedent in sa Provintzia ‘e Nugoro, mascamente a lahana de sos terrinos in uve pashent, erbehes, vahas, caddos e porhos.

Ahet ponner in pessamentu su numeru de sos incidentes hi sunt sutzessos po curpas de su bestiamene hi non est histiu in sos hubiles, sos carabineris, ant fattu ishire hi solu in su 2020 sunt sutzessos, 146 incidentes e 59 in su 2021.

Dae sas crihas hi sunt istettias fattas, po poder buscare sos meres de hustos animales, ant denuntziau 18 massajos, lis ant postu una hontravintzione e depent pahare sos dannos a sas pessones hi ant tentu incidents po curpas de sas bestias issoro hi non s’abiant histiu hommente si tohat.

B’et de hontare hi totu hustos incidentes, non sutzedint solamente po curpas de su bestiamene hi non est bene histiu, ma sutzedint po curpas de sas bestias agrestes hi bi sunt a ziru in totu s’Isula, su prus sirbones e su 35% de sos incidentes sutzedint po curpas issoro. Sas peus oras po biazare in cussos haminos, est a su notte, duncas si hozzizat a sas pessones hi holant in cussos haminos de abrandare sa velocidade.

Est unu problema hi est nashiu dae paritzu tempus, sos carabineris sunt impinnaos po mantennere sos haminos illibregaos dae su bestiamene, su prus in sos istradones de sas biddas Ozastrinas e in sa zona ‘e artu de sa Provintzia ‘e Nugoro.

Unu de sos peus tretos de istradone, in uve paritas bortas si buscant sos animales pashende, est su haminu hi dae Nugoro, andat a Lanusè.

