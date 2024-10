Su tempus pro Cabuannu no at a essere de sos menzus. Su frittu e su bentu de custas dies bi l'ant a sighire chin sas temperaduras chi ant a menzorare appenas solu su notte de sa vizilia.

Su tempus malu, però, at a restare finas nessi a Cabuannu. Dae tando unu pagu at a menzorare a pianu a pianu.

In sas marinas at a moddinare e in sos montes, massimu in su Gennargentu, at a torrare su nie. Su maistrale at a sulare forte in sas costas pius abeltas.

"Su bentu forte at a restare pro sas dies chi ant a bennere - assegurat su marisciallu Gianni Brescia de s'Uffisciu meteo de s'Aeronautica militare de Decimu Mannu - sa situascione at a restare che pare, chin bentos dae occidente, finas a su 31. Su notte de sa vizilia b'at a essere unu menzoramentu chin su maistrale chi at a cambiare a bentu innanti, ma dae s'1 de su mese de Giannalzu at a torrare su maistrale".

"Pro su chi rigualdat su frittu, in sas dies prima de Cabuannu sas temperaduras ant a pigare a pagu a pagu. A Cabuannu ant a torrare a falare ma semper chin 5 o 6 grados in pius de sas dies passadas".