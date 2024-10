Ch’est orruttu dae un’artaria de himbe o ses metros, est mortu derettu.

Hustu est su hi est sutzessu eris in Santa Maria, una localidade hi appartenede a Gonnosfanadiga.

Su dannu st sutzessu in s’Istradone Provintziale 57, Umberto Collu, tzerahu pastore de 61 annos, de Guspini, est orruttu dae sa boveda de su capannone de s’azienda agricola in uve triballavat dae paritzos annos.

Urint sas himbe de merie, hando su sonu de s’ambulantzia e de s’elisoccursu, ant pesau abolotttu e pessamentu in sa bibba de Gonnosfanadiga e mancari sient arribaos lestros a su lohu in uve est sutzessu su dannu, po s’ommine de 61 annos non bi fudi prus nudda de ahere, ant potziu solamente atzertare sa morte de su male assortau.

Unu dannu mannu in d’unu tretu in uve bi sunt paritzas aziendas agricolas, unu lohu prenu de zente e de mezos agricolos hi cada die andant e benint.

Unu lohu meda pasidu e serenu, ma eris innantis sos carabineris e a pustis sos de su 118 ant assustau e postu in prenetu totu sas pessones hi triballant in sa zona.

Dae hantu ant fattu ishire sos Carabineris, Umberto Collu est hartiau a sa huperta de su capannone, hando hentza s’abizare de nudda, unu lastrone de sa boveda at tzediu e ch’est orruttu a terra malamente. L’at ahattau e at abisau sos Carabineris, sos Vigiles de su Ohu e sos de su 118, unu zovanu hi azudavat su male assortau dae meda tempus. Collu triballavat hommente zerahu pastore po Andria Corsini, unu massaju de sa bidda meda honnotu in totu sa zona. Hommo sas indagines de sa zustissia ant a narrer itte siat sutzessu, Umberto Collu de Guspini dae prus de vint’annos holavat sas dies suas triballande e holandeche su tempus in s’azienda in uve at buscau sa morte.

