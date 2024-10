Sunt Arribas bintzas in Sardinna paritzas hantidades de su vacinu de AstraZeneca de su lotto ABV2856 bloccau dae s’Aifa.

Dae su hi ant nau paritzos de hustos vacinos, che los ant iniettaos a su personale de s’Universidade de Thathàri e de hustos vacinos che d’ant pihau a Nugoro e bintzas a Hasteddu, ma galu no s’ishit si sunt istettios usaos.

Po hommo de sos hi ant attu su vacinu in Thathàri nemos s’est intesu male, sunt totus suta cuntrollu dae sos dutores.

Husta novidade l’ant iscobià hando urint ahende unu cursu de “webinar Educapiamo” in s’Universidade de Thathàri hin sos istudentes e hin su mastru Zuvanne Sotgiu, hi est su delegau de sa Preventzione, Sihuresa e de su rischiu Biologicu ( Covid-19).

Sotgiu at nau a sos de s’Ansa: “ bos cunfirmo hi su personale de s’Universidade at attu su vacinu AstraZeneca, de hussas hantidades hi ant postu suta secuestru sos de sos Nas, po hommo nemos at tentu problemas graves de salude”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22