In Sardigna sunt arrividos atteros immigrados dae s'Africa. Custu manzanu, in Santa Margaida de Pula, sunt disimbalcados 14 algerinos.

Sos carabineris de Pula, Sarroccu e Domus de Maria, chi los ant frimmados a s'alveschida, ant proadu a los identificare e poi de sas visitas de sos duttores che los ant gittos a su centru de accoglientzia de Monastir.

Sos immigrados, chi fint tottu giovanos e in bona salude, ant viaggiadu subra de una barchitta.

Salvatore Deidda, de Fdi, at nadu: "Amus pedidu maicantas bias unu bloccu de sas naes in dainanti a sas costas sardas e cuntrollos pius seguros in sos mares nostros. Su ministru Minniti e su presidente de sa Regione Pigliaru, poi de sas promissase, no ant fattu nuda pro impedire sos disimbalcos chena regulas".