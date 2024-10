Una sortida de zovanos hi bendiant a fura droga, armas de cada zenia, isorrobavant furgones carrigos de dinare, e ismerciavant dinare frassu.

Est po totu hustas fainas hu su humandu de sos Carabineris de Hasteddu oe at postu su frenu a hustos pitzoccos.

32 pessones denuntzias ( 20 in galera, 12 depene ishontare sa pena in domo), si sunt sortios sos Carabineris de Hasteddu, Thàthari, Aristanis, Nugoro, Roma, Napoli, Livorno, Grosseto e Caserta, po poder iscoviare totu hustu ziru hì non si firmavada solu in sardinna, ma teniant honnoshentzias in medas zonas de Italia e in sa Corsica.

Che teniant prontas medas rapinas hontra sa Mediapol de sa Toscana, e de sa Sardinna, rapinas hi no ant pòtziu aher po problemas de organizzatzione, e poite oramai sa Zustissia abiat iscoviau totu.

Una Tropa de pessones hi teniat amihensias in cada punta e lohu, cada sotziu de criminalidade, dae su clan Fabbrocino a su clan Di Lauro.

Sos Carabineris los urint sighinde dae su 2018, a husta criha l’ant postu homente numene “Maddalena”.

“ Ammus holau hidas de timoria ma semper istande ishidos, irmanniande sas crihas po los poder cassare” est hustu hi at nau su humandante de sos Carabines de sa Provintzia de Hasteddu, colonello Cesario Totaro.

