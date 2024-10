Una emmina de 70 annos est morta eris in Aristanis, fudi in isettu de aher una visita medica in su poliambulatoriu de Via Michele Pira, l’est benniu unu malore.

Sa emmina est originaria de sa penisula, istavat in Bonarcadu, sufriat de paritzas maladias, est pò hussu hi fudi in sa tzittade Aristanesa, dopiat aher bisitas.

Sos de su 118 ant crihau in d’onzi manera de li sarbare sa vida, ma po mala sorte non b’est istettiu nudda de aher.

Sa emmina at dimandau azudu innantis de orrughere a terra, est morta a innantis de sas pessones hi l’ant succursa.

Sunt arribaos a uve est sutzessu su dannu, bintzas sos agentes de sa Cuestura de Aristanis, po aher totus sos atzertamentos.