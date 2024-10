In Aristanis eris ant afestau una bella Sinnora hi at crompiu 100 annos, Maria Dominiha Vinci, nashia su 18 ghennarzu de su 1921 in Nughedu Santa Vittoria.

In su 1955 detzidit de moer dae bidda sua e andat a istare a Aristànis, si hojuvat hin Antoni Zoppeddu, in uve aperit una buteha in viale Diaz.

Po sa esta non podiat mancare su Sindihu de Aristànis Andrea Lutzu, hi a numen de totu sa Tzidade Aristànesa, l’at batiu unu presente in amentu de husta die de allegria.

Po rispetu de sas lezes de su Covid, no ant potziu aher una esta manna , e no ant potziu acollirer e acasazarer amihos e parentes.

Tzia Maria Dominiha at hertziu saludare e torrare grtzias a totu husta zente.

