Su 4 de ghennarzu ant bohau in craru unu paperi in uve si leghent sas 67 zonas seperas po aher muntonarzos de arga radioattiva. hustas 67 zonas benint spartzinas in 7 regiones e in custas tenimus bintzas sa Sardinna seperda po esser impesda.

Sas regiones hi ant seperau sunis: Toscana- Lazio, Basilicata-Puglia, Piemonte, Sicilia e Sardinna.

Po sa Sardinna ant seperau 17 biddas po ahe nashire hustos muntonarzos , 7 in sa zona de Aristànis e 10 in s’ala e bassu de sa Regione.

Sas biddas sunis: Siapìcia, Ollàsta, Assòu, Usèddus, Mogòredda, Sant’Antòni, Nuràgus, Nurri, Giaùni, Sètzu, Tùrri, Paùli Arbarèi, Ortacèsus, Guasìba, Segarìu, Mara Arbarèi e Gerxèi.

Po poder nashire hustos muntonarzos in totu sa Natzione Italiana ant a bisonzare 900 miliones de euro, hustu dinare at a bennere pihau dae sas bullettas hi pagana sas familias.

B’est de narrer hi prima de poder comintzare a che batire s' arga depet holare galu meda tempus.

Sa Sogin hi est sa sotziedade numenà po che batire totu depet tenner su permissiu dae sa Regione Sarda e dae hustas biddas hi ant seperau, si histionada hi prima de 4 annos non ant detzider nudda.

”“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22vv