Su Cunsortziu de Tutela de s’Anzone Igp sardu at ammentadu sos obiettivos suos e sos numeros chi ant permissu sa creschida de s’ente in custos annos.

Sos numeros sunt istados publicados dae su Cunsortziu in s’ultima assemblea de sos sotzios, chi in su 2018 risultant essere 4.358.

“Isperaiamus in custu risultadu, ma devimus balu mezorare, ca sa fortza de s’anzone sardu si devet a sa cobertura de tota sa produtzione suta s’Igp” at ispiegadu su presidente de su Contas Battista Cualbu.

“S’annu passadu aiamus miminadu unu pagu sos anzones masellados, guasi 732.000 (in su 2016 nde masellemus 752.000) – at ispiegadu su direttore de su Contas Alessandro Mazzette –, ma custu isteit causadu dae problemas comente su de sa sicagna, chi at fattu dannu meda in sas campagnas”.

Sa provintzia chi produit de pius est sa de Tattari chin 235.000 anzones in su 2017 contra a sos 172.000 de su Campidanu e sos 170.000 de su Nuoresu e de Aristanis, ultima chin 128.000.

Segundu s’Ismea, su preju de s’anzone pagadu a su pastore in su 2017 est arrividu a sos 4,06 euros/kg.

S’idea est de istudiare mercados noos pro faghere connoschere s’anzone nostru finas foras de s’Europa.