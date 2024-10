11 hantzones in limba Sarda Logudoresa e in Italianu, inuve sa traditzione e s’innovatzione si sortint a pare.

S’at a intender unu bellu sonu, inuve sos istrumentos de sa Terra Sarda si mishiant in sas chitarras eletricas, est unu sinzale hi distinghet su grupu dae hando sunt nashios.

Su discu nobu si mutit Antìstasis, hi heret narrer resistentzia, hontat istorias de debilesa e corazu, ma bintzas isperantzia po unu cras.

Semmus histionande de sos Tazenda, unu de sos grupos Sardos prus honnotos in tot’uve, ant hantau “ Spunta la Luna dal Monte” in Sanremo in su 1991 paris hin Pierangelo Bertoli e s’annu a pustis “ Pitzinnos in sa Gherra”, a su tempus su hantadore udi Andrea Parodi, hi nemos at renneser de irmentihare.

Sos Tazenda dae hando sonant, si sunt sortios in medas pessones de balore in su campu ‘e sa musica, numenes hommente Fabrizio De Andrè, Maria Carta, Ramazzotti Bianca Atzei e Renga.

