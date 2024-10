Eris merie in Hasteddu, accante a s’Istadiu “ Sardegna Arena”, ant ishuttu una pessone.

Est unu pitzoccu de 28 annos, de su Marocco, che l’ant pihau sos de su 118 a su Policlinicu de Monserrato in codice grogo.

Dae su hi ammus ishiu, l’ant ishuttu in paritzos, e unu li davat tzaffos de uste de sighiu.

Sunt interbennios sos Crabineris, ant iscobiau hi husta faina est sutzessa a ora ‘e sas 4 de merie, a innantis de unu tzilleri, in su mercau tzivicu de Sant’Elia.

Su pitzoccu male assortau est essiu dae su tzilleri, l’ant attobiau unu sotziu ‘e pitzoccos e l’ant ishuttu.

Medas pessones hi urint a passizu, ant intesu sas bohes de su zovanu e ant abisau sos Carabines, hi sunt arribaos in 3 patullias e a pustis sunt arribaos sos de su 118.

Sos ishudidores non bi urint prus, che urint ughios, su zobanu che l’ant pihau a s’Ispidale ertu a un’ anca, a sa cara e sos bratzos, po bona sorte non est meda grave.

Sos Carabineris ant cumintzau sa criha po iscobiare hie sunt hustos balentes, sunt bintzas pompiande sos videos de sas telecameras de sa zona.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22