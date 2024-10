Andria Vadilonga, est su mere de un’agentzia de ispettaculos, l’at pihà in manos a pustis hi est mortu su babbu, Cenzo Vadilonga, honnotu in totu sa Sardinna poite est istau unu de sos prus mannos organizadores de estas.

Andria Vadilonga si lamentat poite herent aher su festival de Sanremo a sos primos de martzu de su 2021,nos at nau: “ herent aher su festival poite nant hi est una traditzione, hene pessare a totus sas estas traditzionales hi tenimus in Sardinna hi no amus potziu afestare, poite non si podent aher po rispetu de sas regulas hi su Guvernu nos at postu.

Podiant ponner regulas prus pretzisas, gai si podiat aher triballare medas pessones hi sunt hene triballu dae 1 annu”.

At iscrittu unu pessamentu suo in Facebook po bier itte nde pessavat sa zente, in medas nant hi no est zustu hi si potzat aher su festival, hussiderande hi tenimus sos cinemas e sos teatros serraos dae tropu tempus.

