Eris merie ant ricoberau a Andria Cossu, su ex zohadore de su Hasteddu e bintzas de sa Natzionale Italiana, a pustis de unu dannu tentu hin sa màcchina sua.

At ishuttu a oras de sas 6 de merie, accante a Ceràxius in sa 554, ch'est essiu a foras de istrada, at crihau de firmare sa vettura ma s’est corriau paritzas bortas.

Sunt arribaos derettu sos Vigiles de su Ohu de Cuàrtu Sant’Elèni, su 118 de Ceràxius e sa Politzia de sa Comuna de Ceràxius, sunt galu a humprender hommente siat sutzessu.

A Cossu che l’ant pihau a s’Ispidale Brotzu de Hasteddu, istat male meda e l’ant ricoberau in rianimaztione.

Dae su hi poi s’est d’ishiu Andria Cossu tenet paritzas fratturas, unu trauma a honca e unu a petorras, est isshidu e histionat, no est in perehulu de vida.

