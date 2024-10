An postu belle 2 oras po li aher s’interventu a su prumone, est andau totu bene.

Un inteventu hi at deppiu aher Andria Cossu, ex zohadore de su Hasteddu, a pustis de unu dannu hi at tentu hin sa macchina sua.

Teniat macras de sambene in su prumone manchinu, e sos dutores ant chertziu intervenner po bier menzus hommente risorver husta hosa, l’ant postu unu tubu minore po su drenagiu.

Cossu si ch’est ishidau a pustis hi l’ant dromiu po li aher s’interventu, est abellu abellu mezorande, est ricoverau in su repartu ‘e Chirurgia Toracica de s’Ispidale Businco de Hasteddu

