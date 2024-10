S’ istatale 131, in su tretu hi zunghet sa provintzia ‘e Nugoro hin Terranoa, s’Anas est pessande de ispendere prus de 110 miliones de euro, po mezorare su hamminu.

Sos triballos ant a esser fattos in diversos momentos, po no aher dannu a su traficu.

Depent torrare a faher s’asfaltu e hambiare totus sos sinzales istradales e ponner a nurma sas galerias, unu triballu longu 100 km.

Ant hontau sos Dirigentes de s’Anas: “ dopimus ponner s’asfaltu nobu, aher sos henales po non apotzare s’abba in su hamminu e ponner sos sinzales nobos, sunt triballos giai cumintzaos e atteros hi dopimus aher cumintzare, un’ispesa de 13,5 miliones de euro.

Dopimus ponner in sestu 14 pontes, 7 sunt in sos tretos de Nugoro e atteros 7 in sos tretos de Terranoa, ammus a ispender 18 miliones de euro.

Sos atteros 80 miliones, los ammus a ponner po azustare sas galerias de Li Cuponeddi, Santu Frantziscu, s’Iscala e sa galeria de Berruiles”.

