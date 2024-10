Sunt oras de aprettu in Aglientu, sunt crihande una emmina de 78 annos de Trinità d’Agultu, mancat dae eris merie.

Sunt crihandela sos Carabines, sos Vigiles de Aglientu, sos Forestales, sos Vigiles de su Ohu e sos de sa Protetzione Tzivile hin sos Cinofilos.

Sa emmina est essia dae domo sua, in cumpanzia de una pitzocca hi triballabat po issa, hando sunt arribàs in sos tretos de sa Cresia de Santu Silverio, sa pitzocca non at prus buscau sa emmina

Sa emmina tenet una maladia hi li ahet perder s’orientamentu.

Sos carabineris de Tèmpiu, hummandaos dae su Capitanu Zuseppe Scotto, sunt chihande de humprender poite appant fattu sa dennussia a pustis de paritzas oras sa mancada de sa Sinnora, sa Zustissia est in cherta de iscobiare itte siat sutzessu.

