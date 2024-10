Sa Corte de Assise de Apellu, at cuntzediu totu sas attenuantes e at irminiamu sa pena a 14 annos de galera a Massimiliano Mallus, s’ommine de 56 annos, imputau de aer mortu sa sorre Susanna, de 55 annos, hin 18 istoccadas de resorza, a pustis de una briga po s’ereu sa note de su 28 de làmpadas de su 2019.

Pahas dies ahet, ant fattu s’udientzia hi est durà belle 4 oras.

Ant histionau sos Abocaos de Mallus, ant fattu ishire hi s’ommine est pentiu po hantu at fattu e heret attobiare sun nepode, Frantziscu Borriello, izu de sa morta, hi est difesu dae s’Abocau, Gianfranco Piscitelli.

Su mortore est dispostu a li pahare totu su risarcimentu.

Su izu de sa male assortà, est tristu e inchiettu hontra ‘e sa Zustissia, po more ha l’at irminimau sa pena a su tziu, non rennesit a humprender hommente mai, a pustis hi unu hi at mortu una pessone hommente est istettia morta sa mamma, li benzant fattos paritzos ishontos de sa pena e hando a pahos annos potzat essire dae galera, imbetzes sa mamma non at torrare mai prus. S’Abocau Piscitelli, at nau hi su dannu prus mannu est istettiu fattu in sa prima sententzia, poite non est istettia cuntestà sa premeditatzione, hi po hantu nat issu bi fudi totu.

Sa emmina, Susanna Mallus, fudi istettia morta, in intros de domo sua, in Via Europa, in Cuartu Sant’Elena.

Su frade l’abiant ahattau a ziru meda hoffusu e abiat attrogau derettu s’omitzidiu, fattu in cara de sa mamma issoro.

A sa sorre l’abiat dau 18 istoccadas de resorza.

S’annu passau, in su mese ‘e maju de su 2020, su Zuiche, Manuela Anzani, abiat dau a Massimilianu Mallus 16 annos de galera, mancari su Pm, Alessandro Pili, abiat pediu 14 annos, fudi modiu dae 22 annos e a pustis che l’ant bohau unu terzu de sa pena, poite su mortore abiat pediu su ritu abreviau.

