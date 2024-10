Su 2020 est istettiu un’annu ‘e crisi po curpas de sa pandemia, at frimau cada tipu de esta e cada tipu de eventos.

Semmus torrande abellu abellu a sa nurmalidade, unu de sos eventos prus mannos hi tenimus in Sardinna, po s’economia hi battit a sas biddas, est de sehuru “Autunno in Barbagia”, s’annu holau po more de su Covid e de sas regulas hi bi urint de sighire, Cortes apertas l’abiant fattu online, poite non podiant esser fattas accasazande sa zente in sas biddas. Cortes Apertas, est una manifestatzione hi est promobia dae sa Camera ‘e Cummerciu de Nugoro e dae s’Azienda Ispesciale Aspen.

Sa ‘e su 2021 at a esser sa ‘e 25 bortas hi benit fatta, in su 2019 l’abiant fatta in 32 comunas, po 15 hidas, in custas biddas, abiant potziu hontare s’istoria issoro, sas issoro identidades e totus sas traditziones.

Duncas est cumintzau s’ammaniu po s’istajone noba, una manifestatzione hi azudat s’economia de sas biddas, si pessamus hi sa ‘e su 2019 at battiu 500 miza e pessones e at fattu triballare 2500 attividades, ahende unu fatturau de 10 miliones de euro.

At histionau su presidente de sa Camera de Cummerciu de Nugoro, agostino Cicalò: “at a esser un’annu particulare, tenimus totus gana de abbarrare sortios paris, de torrare a zirare in sas biddas nostras po nos holare sos sapados e sas dominihas totus huncordos in festa. Totus sas attividades tenent gana de torrare a triballare bene e hin trancuillidade. Sos amministradores de sas comunas, in uve s’ant a faher hustas sagras, si sunt giai sortinde po detzider totus paris, hommente humporre su calendariu, ma non at a hambiare meda dae sos annos holaos, si cumintzat su 1 de hapidanni, tenimus semper su ‘e sighire e rispettare sas nurmas po su Covid”.

“In su 2020 – at nau Roberto Careddu, su Presidente de S’Aspen -ammus hertziu dare a sa zente unu sinzale de isperantzia, abiamus fattu cortes apertas online, mandande videos in sos social, ma sas attividades deppent triballare e totus huncordos los dopimus azudare po hi torrent a partire hommente a prima”.

