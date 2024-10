Po Nugoro e po totu sa Sardinna, su 2021 est s’annu po affestare sos 150 annos dae hando est nashia Gratzia Deledda, sa emmina hi iscribiat e hi abiat bintu su premiu nobel po sa letteradura in su 1926, abiat hontau meda bene de s’Isula sua e de sa zente sua.

S’istitutu Regionale Etnograficu (Isre), est s’ente hi tenet in cunsinna sa Domo Museo Nugoresa , in uve sa premio Nobel est nashia e sa Giunta Regionale lis at dau s’incarrigu de ammaniare sas manifestatziones in ammentu de sa Deledda.

Sunt ammaniande unu programma mannu, eventos hi ant a faher in medas tretos de Sardinna, sos primos duos, in Nugoro e Hasteddu.

Merhulis 30 ‘e làmpadas a sas 9 de sero, in sa horte de su museo de su Hostumene de Nugoro, ant a faher bier su film “Cenere”, hin Eleonora Duse, at a sonare sas musicas, Admir Shkurtaj.

A pustis ant a faher bier su Film-documentariu de Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli, “ Gratzia Deledda sa Rivolutzionaria”, unu film hi at produttu s’Isre, l’abiant presentau in s’urtima editzione de su Festival de su Cinema de su Reale IsReal. Husta manifestatzione est fatta collaborande hin sa Cineteca Sarda-Sotziedade Umanitaria de Hasteddu e l’ant torrare a mostrare su 1 de tribulas a sas 9 de sero in sos tretos de s’Exma de Hasteddu.

At histionau, Stefania Masala, sa cummissaria de s’Isre: “semmus fieros hi nos ant fattu husta proposta de affestare husta emmina hi est simbulu de sa Sardinna, sa Deledda est sa prima e s’unica emmina Italiana hi at pihau su Premiu Nobel po sa letteradura, est sa emmina, iscrittrice italiana, prus importante de semper.

Hustas manifestatziones non serbint solamente po ammentare, ma serbint po aher bier hantu fudi manna Gratzia Deledda, attacà a sas traditziones e gherradora po totus sos dirittos de sas emminas”.

Po hie heret bies sos duos appuntamentos de sa manifestazione, si depet iscrier in su situ, Eventbrite, bidu sas regulas hi bi sunt po sa pandemia.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22