I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Novara hanno arrestato due 30enni accusati di violenza sessuale nei confronti di due ragazzine dopo avere offerto loro della droga .

I due uomini, di nazionalità algerina, irregolari e clandestini in Italia, con precedenti per reati contro il patrimonio , che avrebbero adescato tre ragazzine quattordicenni, residenti a Novara, e le avrebbero costrette a subire rapporti sessuali, sono stati fermati mentre tentavano di imbarcarsi su un aereo diretto all'estero .

Le tre giovanissime si erano allontanate da una comunità del milanese dove si trovavano, per tornare in città. Qui hanno incontrato i due cittadini algerini che, secondo quanto si è appreso, avrebbero già conosciuto in precedenza. I due, dopo averle condotte in un'abitazione occupata abusivamente e averle stordite facendo fumare loro dell'hashish , avrebbero abusato di due di loro .

Successivamente le minorenni sono riuscite a fuggire e hanno chiesto aiuto. A soccorrerle sono stati i militari dell'Arma di Novara che hanno provveduto ad affidarle alle cure di personale sanitario specializzato.