Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Sassari ha emesso un provvedimento di chiusura di un locale cittadino il cui titolare era stato arrestato recentemente per reati in materia di stupefacenti, oltre che risultare destinatario della Misura dell’Avviso Orale del Questore in quanto ritenuto soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica.

Da accertamenti eseguiti dal personale della Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura, è inoltre emerso che l’esercizio pubblico risulta abitualmente frequentato da soggetti con precedenti di polizia e che il titolare non ha mai modificato le proprie condotte, compresa la frequentazione abituale di persone pregiudicate e con manifesta acredine per le istituzioni, circostanze tali da indurre a ritenerlo soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il personale di Polizia ha provveduto così a notificare il provvedimento di sospensione con contestuale chiusura dell’attività per diverse violazioni amministrative, tra le quali l’impiego di personale con incarichi di “buttafuori” in assenza del prescritto titolo abilitativo, già recentemente contestato, nonché numerose altre violazioni attinenti alla sicurezza del locale, delle persone e dell’Ordine Pubblico.

Il locale, inoltre, era stato destinatario di analoghi provvedimenti di sospensione sia nel 2015 che nel 2016.

Pertanto, alla luce di quanto emerso, il Questore di Sassari ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza DUAAP e qualsiasi altra licenza o autorizzazione, relativa alla gestione del locale, con la conseguente chiusura dello per la medesima durata della sospensione.