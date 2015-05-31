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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
NORAGUGUME
SINDACO ELETTO: FEDERICO PIROSU
ABITANTI: 330 ELETTORI: 275
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|FEDERICO PIROSU
|
LISTA CIVICA "INSIEME PER NORAGUGUME"
|111
|100%
Schede bianche: 4
Schede nulle: 23
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2015. NORAGUGUME - TUTTI I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
NORAGUGUME
SINDACO ELETTO: FEDERICO PIROSU
ABITANTI: 330 ELETTORI: 275
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|FEDERICO PIROSU
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LISTA CIVICA "INSIEME PER NORAGUGUME"
|111
|100%
Schede bianche: 4
Schede nulle: 23