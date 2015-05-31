 ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

NORAGUGUME

 

SINDACO ELETTO: FEDERICO PIROSU

ABITANTI: 330 ELETTORI: 275 

CANDIDATI PARTITI VOTI %
FEDERICO PIROSU

LISTA CIVICA "INSIEME PER NORAGUGUME"

 111 100%

 

 

Schede bianche: 4

Schede nulle: 23