Attrice britannica pluricandidata all’Oscar, come tutti già sanno, Angela Lansbury è morta nella sua casa di Los Angeles ieri, a 5 giorni dal suo 97esimo compleanno.

Nominata per tre Oscar, come riporta Cineblog, Lansbury ha vinto sei Golden Globes, sette Tony Awards e detiene il record di 12 candidature agli Emmy come miglior attrice grazie al ruolo della scrittrice Jessica Fletcher nella serie tv “La signora in giallo” (Murder, She Wrote).

Il suo nome completo era Dame Angela Brigid Lansbury e nacque a Londra il 16 ottobre 1925, la sua lunga carriera è durata ben 80 anni ricevendo molta attenzione internazionale. Al momento della sua morte Lasbury era una delle ultime star sopravvissute dell’età d’oro del cinema di Hollywood, che ha avuto il suo apice dal 1940 al 1960.

Angela Lansbury era figlia dell’attrice irlandese Moyna Macgill e del politico inglese Edgar Lansbury che, per fuggire dai bombardamenti tedeschi su Londra, si trasferirono negli Stati Uniti nel 1940, dove la figlia studiò recitazione a New York.

Come riporta Cineblog, nel 1942 firmò il suo primo contratto con la MGM attraverso cui ottenne i suoi primi ruoli cinematografici in "Angoscia" (Gaslight, 1944) "Gran Premio" (National Velvet, 1944) e "Il ritratto di Dorian Gray" (1945), nonchè le sue prime due nomination all’Oscar e vincendo un Golden Globe.

Successivamente l’attrice apparve in altri undici film della MGM, per lo più in ruoli minori.

Negli anni 50 Lansbury recitò come protagonista femminile nel thriller "Mi dovrai uccidere!" (1956), mentre nel 1958 recitò con Paul Newman, Joanne Woodward e Orson Welles nel dramma "La lunga estate calda". La pellicola segnò l’incontro sul set di Newman e e Woodward, che l’anno successivo convoleranno a nozze formando una delle più celebri e amate coppie hollywoodiane.

Nel 1961 Lansbury interpretò la madre di Elvis Presley nella commedia musicale "Blue Hawaii", mentre l’anno successivo arrivò il ruolo che segnerà una delle sue interpretazioni più apprezzate dalla critica, Lansbury recitò nei panni della Signora Iselin nel dramma "Va e uccidi" (The Manchurian Candidate) di John Frankenheimer, guadagnandosi una terza nomination all’Oscar.

Guadagnò la celebrità come protagonista di "Mame" (1966) e recitò con Peter Sellers nella commedia "La vita privata di Henry Orient" (1964), interpretò la moglie di Ponzio Pilato in "La più grande storia mai raccontata" (1965).

Nel 1970 Lansbury si trasfer ì dalla California alla contea di Cork, in Irlanda, proseguendo i suoi ruoli teatrali, mentre sul grande schermo interpret ò Eglantine Price nel celebre film Disney " Pomi d’ottone e manici di scopa" (1971), poi Salomè Otterbourne in " Assassinio sul Nilo" (1978) tratto dal romanzo “Poirot sul Nilo” di Agatha Christie, film premiato con un Oscar per i migliori costumi, e vestì i panni di miss Froy ne " Il mistero della signora scomparsa" (1979).

Come riporta Cineblog, nel 1980 comparirono finalmente le basi per l’amato personaggio televisivo dell’investigatrice, grazie al ruolo da protagonista nel giallo "Assassinio allo specchio" nei panni di Miss Marple, personaggio creato da Agatha Christie protagonista di dodici romanzi e venti racconti della giallista inglese.

Nel 1984 Lansbury raggiunse infatti la fama internazionale come la scrittrice e investigatrice Jessica Fletcher nella serie tv "La signora in giallo", andata in onda per dodici stagioni fino al 1996, diventando una delle serie drammatiche poliziesche più longeve, popolari e amate nella storia della tv.

Attraverso Corymore Productions, una società di cui era comproprietaria con suo marito Peter Shaw, Lansbury ha assunto la proprietà della serie ed è stata la sua produttrice esecutiva per le ultime quattro stagioni.

Nel frattempo l’attrice si cimentò anche con il doppiaggio contribuendo a film d’animazione come "La bella e la bestia" della Disney (1991) e "Anastasia" (1997).

Prima della sua scomparsa, Lansbury continuò a fare apparizioni cinematografiche occasionali, recitando in Nanny McPhee – Tata "Matilda" (2005), "I pinguini di Mr. Popper" (2011), ultimo film in cui è doppiata dalla storica Alina Moradei (che la doppiava dal 1983), prima del suo ritiro l’anno successivo.

Le ultime apparizioni di Lansbury sul grande schermo risalgono al 2018 nel sequel "Il ritorno di Mary Poppins", in cui l’attrice interpreta la Signora dei palloncini e nella commedia fantastica "Buttons", in cui recita con Dick Van Dyke, attore attivo ad Hollywood negli anni sessanta, noto per il ruolo dello spazzacamino Bert nel "Mary Poppins" originale del 1964, accanto alla protagonista Julie Andrews.