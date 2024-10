Cando si chere faghe s'ignorante

Po lassare un'ammentu dolorosu

Medas bortas non est rispettosu

Ca de sa patria sua non est'amante

chie bi este innoghe abitante

De esses sardu no est' orgogliosu,

De domo sua non de tenet gosu

E brujadu at tottu in dun'istante



Cust' azione in manera indigna

Chi as fattu chin su vogu a sa cua

Non est'azione de ti perdonare



Non ti podes mai paragonare

E podes narre chi est terra tua

Non podes esses fizzu de Sardigna

Carlo Crisponi