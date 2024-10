L'AGICOM è un autorità amministrativa indipendente. O almeno cosi si dice, considerato che come altre autorità di vigilanza anche per questa, i suoi 4 membri, vengono nominati in parti uguali dai due rami del parlamento. Nei giorni scorsi tale autorità è intervenuta per sanzionare e quindi censurare Ugo Capellacci per violazione della par condicio.

Reo, secondo la delibera dell'autorità indipendente, di aver utilizzato il sito della regione per fini legati alla sua campagna elettorale, pubblicando sulla rubrica DETTO FATTO ciò che la sua amministrazione ha compiuto.

Non giudico il lavoro svolto dall'AGICOM, la quale avrà agito sicuramente in buona fede e con correttezza, se pur non intervenendo allo stesso modo sull'Università che ha pubblicato sul suo sito istituzionale la notizia della candidatura del Professor Pigliaru.

Francamente però da cittadino, non posso che non essere d'accordo sul merito di una decisione di questo tipo. La trasparenza e l'informazione che concerne ciò che le istituzioni fanno, dovrebbe essere a mio parere un obbligo e non una facoltà. Conoscere infatti l'utilizzo dei tanti soldi che ci vengono spremuti quotidianamente, dovrebbe essere la normalità e non l'eccezionalità. Cosi pur ribadendo che non posso criticare l'operato dell'autorità, mi indigna assistere al paradosso della sanzione a chi per una volta ci dice quel che fa del denaro pubblico “arraffato” con le odiate tasse.

Metto le mani avanti, per rispondere subito a qualcuno dal commento facile, oppure dal paraocchi militante: io non parteggio ne per il Capellacciu ne per i barracci, e neppure pigliaru niente dalla politica. Mentre le favole di Michela non le ho mai lette, di quel barbuto o dell'occhialuto non so neppure da quale paese o città provengano. Rimarrebbe il Mauro nazionale di cui non ho mai avuto il piacere.

Cosi in totale libertà, vi dico che quando una cosa è giusta, è giusta a prescindere da chi la fa: destristi o sinistri. E che è meglio un detto e fatto che un NON fatto e quindi non detto, se non addirittura bloccato!!