Sanzioni per un totale di 200mila euro sono state comminate dai finanzieri del reparto aeronavale di Cagliari nell'ambito delle attività estive di controllo delle imbarcazioni lungo le coste sarde.

Le multe hanno colpito 70 operatori turistici del settore nautico per noleggio abusivo. Complessivamente sono state rilevate più di cento violazioni per l'inosservanza delle norme che disciplinano il turismo marittimo, anche a tutela del delicato ecosistema delle aree marine protette.

In materia di polizia doganale, sono stati avviati e conclusi controlli su imbarcazioni di lusso, rilevando più di 350mila euro di Iva all'importazione evasa e individuando cinque soggetti responsabili di contrabbando doganale aggravato. Sono state infine individuate imbarcazioni acquistate e non dichiarate al fisco, consentendo il recupero della relativa tassazione non versata nelle casse dello Stato.