Il noleggio auto a lungo termine presenta due opzioni molto interessanti, sia la soluzione “con” che quella “senza” anticipo. Entrambe le opzioni sono piuttosto valide, ma la convenienza potrebbe dipendere da soggetto a soggetto.

Bisogna conoscere bene le differenze tra il noleggio auto senza dover anticipare denaro e quello in cui è richiesto l'anticipo.

Noleggio a lungo termine con e senza anticipo: quali sono le differenze?

Il servizio di noleggio a lungo termine, come suggerisce il suo nome, è una soluzione che permette di poter locare un mezzo (commerciale e non), usufruendo della flotta completa di veicoli a propria disposizione. Veicoli che spaziano dalle auto ai furgoncini aziendali, inclusi veicoli commerciali come berline, utilitarie e SUV.

La varietà di veicoli disponibili per clienti privati e aziendali rende la mobilità molto più accessibile, soddisfacendo una vasta gamma di esigenze per coloro che optano per questa soluzione. Tuttavia, i contratti di noleggio a lungo termine (NLT) offrono diverse opzioni (accennate agli inizi dell’articolo), tra cui la modalità “con anticipo” e quella “senza anticipo”.

Nel noleggio a lungo termine senza anticipo il locatore mette a disposizione il veicolo desiderato senza richiedere alcun pagamento anticipato. Per privati e aziende, il vantaggio principale di questa soluzione risiede nella possibilità di non immobilizzare alcuna somma di denaro, mantenendo il proprio patrimonio disponibile per ulteriori ed eventuali necessità di carattere economico.

È fondamentale notare che la differenza principale tra i contratti NLT con e senza anticipo, sta nel prezzo applicato al canone mensile. Usufruendo dell’opzione senza anticipo, si verifica un aumento del canone mensile del noleggio a lungo termine (talvolta molto lieve).

L'importo mensile, comunque, può variare in base alle condizioni stabilite dai futuri conduttori. Successivamente, esamineremo alcuni esempi pratici per consentire a privati o aziende di valutare la convenienza di questa soluzione sulla base della propria situazione economica.

Indipendentemente dalla scelta di un anticipo o meno, il canone mensile del noleggio a lungo termine comprende sempre gli stessi servizi accessori, i quali saranno illustrati nei paragrafi successivi.

NLT senza e con anticipo: 7 esempi pratici

I contratti di noleggio a lungo termine possono essere sottoscritti sia con l’opzione “con” che “senza anticipo”. Se è pur vero che possano vigere delle condizioni standard, allo stesso tempo non esiste una Legge che possa renderle uniche.

Motivo per cui, suggeriamo sempre di consultare i contratti per evidenziare le differenze che possano farci trovare una soluzione idonea al nostro caso.

Prendiamo di seguito, l’esempio pratico – sui dati della società di noleggio Finrent – che mostrerà le differenze dei canoni (alle medesime condizioni), tra i contratti con e senza anticipo.

Specifichiamo che in tabella troverai i veicoli "con anticipo di 1.000€" e "con anticipo di 5.000€".

1. Renault Clio 1.0 SCe 65CV Equilibre:



- Senza anticipo: 330,72€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 1.000€: 305,30€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 5.000€: 203,64€ (IVA inclusa) al mese. 2. Fiat 500 1.0 70CV Mild Hybrid:

- Senza anticipo: 330,72€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 1.000€: 305,30€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 5.000€: 203,64€ (IVA inclusa) al mese.

3. Renault Captur 1.0 TCe 12V 90CV Equilibre:

- Senza anticipo: 389,18€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 1.000€: 368,85€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 5.000€: 287,51€ (IVA inclusa) al mese.

4. Peugeot 208 1.2 PureTech 75CV S&S Active:

- Senza anticipo: 410,73€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 1.000€: 390,40€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 5.000€: 309,07€ (IVA inclusa) al mese.

5. Audi A1 SPB 25 TFSI 95CV:

- Senza anticipo: 453,84€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 1.000€: 433,51€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 5.000€: 352,17€ (IVA inclusa) al mese.

6. Citroen C4 1.2 PureTech 130CV S&S Feel:

- Senza anticipo: 469,70€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 1.000€: 449,37€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 5.000€: 368,03€ (IVA inclusa) al mese.

7. Maserati MC20 3.0 V6 DCT auto 630CV:

- Senza anticipo: 3.757,60€ (IVA inclusa) al mese.

- Con anticipo di 3.635,70€ (IVA inclusa) al mese.

Questi esempi, forniti al momento della stesura, offrono una panoramica delle opzioni disponibili, consentendo ai potenziali clienti di valutare quale soluzione si adatti meglio alle proprie esigenze e possibilità finanziarie. Si nota che la differenza nei canoni mensili è lieve, pertanto, oltre alla convenienza economica, è consigliabile valutare la possibilità di mantenere intatta, o quasi, la propria liquidità.

È anche vero che le rate mensili – seppur lievi – potrebbero inficiare in modo soggettivo. Le considerazioni vengono effettuate sulla base delle proprie esigenze e possibilità, che chiaramente differiscono da privato a privato, e da impresa a impresa.

Oltre a queste differenze sopra citate, per il resto la soluzione (con o senza anticipo), non differisce in nessun altro modo, dato che i servizi inclusi nella rata mensile sono sempre “all inclusive”: