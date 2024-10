“Piazza Lao Silesu, ennesima situazione di m****, da tre mesi siamo cosi ora è troppo, non andiamo oltre. Condividete il più possibile, ho fatto segnalazioni a quasi tutti gli enti, vigili urbani, Comune, Area, solo i vigili del fuoco sono arrivati immediatamente, invece la Asl è intervenuta dopo una settimana, non hanno risolto nulla. Ora faremo a modo nostro citando in Procura tutti i diretti interessati”.

Il post pubblico sui social non lascia spazio a dubbi, tant’è che Giampiero Pitzianti Mc Giver, su facebook, pubblica un video pubblico dettato dalla disperazione dei residenti, costretti loro malgrado a subire gli odori nauseabondi dei liquami fognari. La situazione, in piazza Lao Silesu, a Sant’Elia, è ben nota da tanto tempo: gli scarichi fognari traboccano e sotto i palazzi, succede inevitabilmente il finimondo.

“Una situazione pericolosissima – denunciano gli abitanti del quartiere – soprattutto perché la presenza di questo fetore, con liquidi di dubbia provenienza, mette a rischio la salute di chi abita in questa zona. E non è la prima volta che succede”.

