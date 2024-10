La consapevolezza di chi siamo e di cosa vogliamo dalla nostra vita è un passo molto importante che ognuno di noi potrebbe darsi la possibilità di raggiungere.

Sono tante le difficoltà verso cui ci imbattiamo ogni giorno, una tra queste è il senso di solitudine, il non sentirsi amati, che la maggior parte delle volte, quando segue un evento traumatico che implica la perdita di una figura significativa o di una condizione di vita (per esempio la perdita di un lavoro, il pensionamento ecc.), diventa un sentimento che accompagna le nostre giornate.

Niente e nessuno può impedire che gli eventi accadano, che un persona vicina a noi muoia, che il nostro compagno/a ci lasci, che un evento naturale ci porti via la nostra casa, che un incidente possa cambiare la nostra vita, quello che possiamo gestire è come noi governiamo tali eventi sia dal punto di vista emotivo che operativo.

Quando si parla di trauma si parla di decisioni che si subiscono, dove è qualcuno o qualcosa di esterno che ha scelto per noi. Il dolore è grande perché il livello di investimento è stato altrettanto grande e dobbiamo fare i conti con tutto ciò che avevamo e che non abbiamo più

... a me, però, piace dire che abbiamo da fare i conti con ciò che avevamo prima e con ciò che abbiamo la possibilità di avere dopo... Perché questa è per me la vita, la possibilità di scegliere e scegliere ancora, la possibilità di scoprire le risorse che abbiamo e di metterle in pratica, la possibilità di poterci ricostruire, forti del fatto che siamo andati oltre... E da ogni cosa si può cogliere un pezzettino in più di noi stessi!!!

ognuno di noi ha la possibilità di scegliere per se stesso,

ognuno di noi ha la possibilità di governare gli eventi e di non farsi governare dagli eventi,

ognuno di noi ha la possibilità di darsi nuove possibilità,

tutto dipende dagli occhiali che si indossano...

DATEVI LA POSSIBILITÀ DI DARVI NUOVE OPPORTUNITÀ!!!!

Laura Pais - Psicologa Psicodiagnosta Counsellor