“Sui social girava un meme che rappresentava me in sovrappeso affiancata al fisico statuario di Michelle Hunziker. Ho pianto tanto, mi sono sentita ferita”. Noemi confessa così a Francesca Fagnani, ospite della trasmissione “Belve”, un episodio accaduto al Sanremo del 2018.

“Mi sono sentita ferita come donna, messa in discussione come essere umano – ha detto – Lì ho percepito per la prima volta il mio malessere, il fatto di essere dove non volevo, ero tutto quello che non volevo rappresentare. Mi sono fatta un pianto, c’era mia sorella vicino che cercava di consolarmi ma potevo aiutarmi solo io”.

Un lungo sospiro e poi Noemi ha proseguito: “È stato allora che ho deciso di reagire. Adoravo mangiare e mi sfogavo sul cibo, era la mia comfort zone, ma non era bulimia, mi premiavo così. Alla fine mi sono accorta fosse un’ossessione: a pranzo già pensavo alla cena e non mi guardavo più”.

Ed è iniziata la risalita: la cantante ha perso 15 chili in un anno e mezzo grazie a un allenamento mirato, la dieta e la psicoterapia.

“Quando sono tornata a Sanremo ed ero in forma, dalle donne mi sono arrivati i commenti più feroci, mi hanno massacrata. Ma io adesso mi piaccio, anche se mi trovo sempre dei difetti. D’altronde sono una donna”.

Adesso Noemi, 40enni e felicemente sposata, è diventata la paladina del body shaming. Dietro la sua ritrovata forma fisica tanta sofferenza e la cantante ha deciso solo ora di togliersi questo sassolino dalla scarpa.