La premessa è questa: «La Morte usa il mitra, nella Chicago dei gangster!». Roba tosta, per tipi duri, mica quisquilie… Parte così l’avventura di Angelo, uno sventurato malato di gioco d’azzardo, brutto vizio, il gioco, un poveraccio che si è fatto infinocchiare e ora deve un mucchio di grana a un pericoloso boss. Solo Eddie può salvarlo. Eddie, che è un “duro”. Perché pagare il debito quando puoi ammazzare il creditore? Dice lui… Ma questa via d’uscita può trasformarsi in un tunnel per l’inferno, se a mettersi di traverso è un pazzo sanguinario come Sonny Spataro… . Scene e parole prese in prestito da Sergio Bonelli editore per il lancio (lo scorso gennaio) di “No smoking”, il fumetto numero 4 della collana Le Storie. Firmato da un sardo nugoresu predale: Pasquale Ruju...

segue su: http://piras-sassari.blogautore.repubblica.it/2013/03/23/no-smoking-bonelli-non-pipat/