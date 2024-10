Dice, Ugo Cappellacci, presidente della Regione, che «sì, la solidarietà va bene, ma la Sardegna non è una discarica». A suo tempo, l’aveva detto anche Renato Soru, quando una nave napoletana carica di immondizia attraccò al porto di Cagliari. Cappellacci lo ripete ora che è scoppiata la guerra delle isole: Sardegna contro Sicilia. Cappellacci, stavolta, si oppone all’arrivo dei liquami provenienti dalla discarica di Bellolampo a Palermo. Lo smaltimento in Sardegna non si farà né a Olbia né a Porto Torres. Così sembra, salvo ripensamenti. Perché in fondo è un’industria anche quella… in Germania incassano soldi a palate smaltendo rifiuti…

