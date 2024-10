Il suo è un volto storico, Ninnino Orrù, oggi 79enne, (nella foto in alto), ha scelto di stringere la mano all’imprenditore cinese Chen Renfeng, 42enne, titolare del gruppo “Bric World” nell’Isola, che ha deciso di investire nell’ex capannone artigianale “Commerciale Orrù”, sull’ex statale 131, oggi punto nevralgico del commercio locale.

“I Cinesi? Contrariamente a ciò che spesso leggiamo o per sentito dire, sono invece persone oneste e tra di loro ci sono imprenditori seri e che hanno voglia di investire in Sardegna e creare occupazione. Chen – dice Ninnino Orrù – ha dato lavoro a tanti sardi, è giusto che esistano nuove idee imprenditoriali come valvola di sfogo alla rivincita della crisi. Gli abbiamo dato piena fiducia gli faccio un in bocca al lupo per la sua nuova scommessa imprenditoriale”.

