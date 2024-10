Niente quarantena, quindi, per i bambini di 5 agli undici anni che rientrano in Italia. Lo confermano fonti di governo sottolineando che per loro vale quanto disposto nell'ordinanza del ministero della Salute del 22 ottobre.

L'articolo 8, richiamato in premessa nella nuova ordinanza, dice che "i minori che accompagnano il genitore non sono tenuti a sottoporsi all'isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione"