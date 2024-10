“Così, di punto in bianco, ho iniziato a scrivere qualcosa a proposito di una storia d’amore, un qualcosa che da grande romantica quale sono desideravo. A partire dal secondo anno di liceo trovo l’amore. E così senza rendermene conto inizio a scrivere di me”.

La giovanissima Nicole Spoto, 17 anni (sarà maggiorenne a fine luglio), è nata a Cagliari e vive a Monastir da quando è nata: “I miei genitori – racconta Nicole a Sardegna Live - sono entrambi di Monastir, mio padre per metà siciliano (ecco perché questo cognome qua poco diffuso). Mia madre Manuela fa l’estetista e mio padre Luca è un operaio di fabbrica. Grandissimi lavoratori, in seguito alla malattia di mia madre hanno deciso di cambiare stile di vita e dedicarsi al wellness, quindi entrambi sportivissimi e amanti dei viaggi e del benessere. E così dall’età di 4 anni ho iniziato a viaggiare per tutta l’Europa con loro”.

Viaggiare e studiare

“Viaggiare mi ha dato modo di capire cosa volessi fare “ da grande” e che cosa studiare – racconta emozionata la giovanissima studentessa di Monastir - molto studiosa e sempre con una media massima dei voti, ho deciso si iscrivermi al liceo linguistico De Sanctis - Deledda di Cagliari.

(Sto per fare l’ultimo anno). In questi anni di liceo ho sempre studiato tantissimo la notte, per dedicarmi alla mia passione più grande, ovvero il bodybuilding. Dopo la scuola infatti passo 3/4 ore in palestra a dedicarmi al bodybuilding e a studiare per diventare istruttrice di bodybuilding.

I mesi estivi invece gli ho sempre passati un po’ di qua e un po’ di la. Amo viaggiare proprio come i miei genitori. Con l’inizio della scuola è iniziata anche la passione per la scrittura. Sono una persona estremamente empatica che assorbe tutte le emozioni, e così la sera mi ritrovo la testa piena di pensieri. E con l’inizio della mia storia d’amore inizia anche il periodo in cui divento un life coach per tanti, che da quel periodo mi scrivono continui consigli, e mi contattano per farsi una chiacchierata con me. Sono un’ottima ascoltatrice ed essendo molto empatica per me è estremamente semplice capire gli stati d’animo di chi mi sta attorno – dice Nicole Spoto - esattamente l’anno scorso, in seguito alla fine della mia relazione, decido di partire un mese da sola per ritrovare me stessa e capire che cosa volessi fare nella vita. Nell’estate del 2019 parto a Malta, e inizio a frequentare un college per prendermi il diploma di lingua inglese. Li conosco persone meravigliose, e la distanza da casa e la solitudine mi hanno cambiata totalmente. Sono diventata un’altra persona, avevo le idee chiare su chi volessi essere e come arrivarci”.

Il libro

“Ad agosto ritorno a Monastir e inizio a scrivere come un treno tutta la mia storia d’amore ormai finita anche per me. Ho deciso di metterci un punto definitivo, e solo attraverso la scrittura potevo andare avanti davvero. Così è uscito Guardami, in cui rivivo passo dopo passo i momenti più toccanti e quegli che mi hanno fatto capire la mente umana quando prova l’amore vero. Il libro è scritto in prima persona, estremamente introspettivo, racconto al mio lui la nostra storia. Mi sono sempre chiesta perché nessuno scrivesse un libro in cui raccontava tutto il lungo cammino che è poi una relazione. Ognuno ha il proprio libro preferito che quando si sente perso lo apre, legge due pagine e ritrova la giusta strada, ecco io desidero che questo libro sia una guida, perché tutti meritano di viversi l’amore al meglio”.

(in basso, nella foto, la foto della sindaca Luisa Murru, (Monastir), con la copia del libro della giovanissima sua concittadina, Nicole Spoto)