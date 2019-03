Il grande successo del Tenore "Su Remediu" di Orosei a Italia's Got Talent | VIDEO

La formazione baroniese ha affiancato Antonio Sorgentone, Golden Buzzer di Mara Maionchi

Di: Pietro Lavena

Una vetrina televisiva di assoluto prestigio quella in cui hanno trovato spazio i ragazzi del Tenore "Su Remediu" di Orosei nella prima serata di oggi, 22 marzo (video in copertina).

La formazione baroniese, composta da Paolo Mele (boche), Antonio Patteri (contra), Giuliano Sannai (bassu) e Luigi Cabiddu (mesuoche) è stata infatti ospite della finale di Italia's Got Talent, lo show condotto da Lodovica Comello in diretta su Sky Uno e Tv 8.

Il Tenore Su Remediu non era in gara, ma ha affiancato nella sua esibizione Antonio Sorgentone, Golden Buzzer di Mara Maionchi.

"Abbiamo avuto l'immenso piacere di essere contattati per esibirci in un contesto così prestigioso" racconta entusiasta Paolo Mele, solista del gruppo .

“Essere contattati nell'ambito di una trasmissione così seguita è cosa non da poco che ci riempie di soddisfazione e orgoglio. Nei nostri dieci anni di storia abbiamo vissuto tanti bei momenti ma questo rimarrà certamente uno dei più importanti".

Nato nel 2008 dalla passione di un gruppo di giovani per le tradizioni del proprio territorio, il Tenore Su Remediu è una delle formazioni più attive e interessanti nel panorama della musica sarda.

Tanti gli impegni che hanno reso intensi gli ultimi mesi del quartetto. "La scorsa estate abbiamo preso parte alle riprese del film Secret, della regista svedese Sofie Liverbrant, che verrà trasmesso fra poche settimane. Dopo l'esperienza di Sky, invece, partiremo alla volta della Francia e della Svizzera per una tournée nel corso della quale avremo ancora il piacere di raccontare a quanti ci ascolteranno la bellezza del canto a tenore".

"Quando siamo stati contattati per Italia's Got Talent - racconta ancora la boche del tenore di Orosei - eravamo increduli. Poi abbiamo realizzato e non possiamo che essere onorati di portare in tv il costume, il canto e il nome stesso del nostro paese".

Il Tenore Su Remediu sarà tra i protagonisti del grande festival del folklore che si svolgerà a Orosei il 25 luglio, in occasione della festa di San Giacomo, organizzata dai giovani della Leva 1989.

L’evento, presentato da Giuliano Marongiu con il coinvolgimento delle più belle espressioni oroseine, sarà trasmesso in diretta streaming da Sardegna Live.