Antartide, lo scioglimento dei ghiacci minaccia i flussi oceanici globali

Di: Adnkronos

(Adnkronos) - Il rapido scioglimento dei ghiacci antartici sta rallentando drasticamente il flusso dell'acqua negli oceani del mondo e potrebbe avere un impatto disastroso sul clima globale, sulla catena alimentare marina e persino sulla stabilità delle piattaforme di ghiaccio. La "circolazione a rovescio" degli oceani, guidata dal movimento dell'acqua più densa verso il fondo marino, contribuisce infatti a trasportare calore, carbonio, ossigeno e sostanze nutritive vitali in tutto il mondo. Secondo lo studio della University of New South Wales i flussi d'acqua dell'oceano profondo provenienti dall'Antartide potrebbero invece diminuire del 40% entro il 2050.