USA, le rinnovabili superano il carbone

Nel 2023 negli Stati Uniti l'elettricità generata da fonti rinnovabili supererà per la prima volta il carbone

Di: Adnkronos

(Adnkronos) - Nel 2023 negli Stati Uniti l'elettricità generata da fonti rinnovabili supererà per la prima volta il carbone, lo ha annunciato la U.S. Energy Information Administration. La crescita dell'energia eolica e solare ha guidato in modo significativo l'aumento delle energie rinnovabili e ha contribuito a una percentuale record del 14% dell'elettricità prodotta a livello nazionale nel 2022. L'energia idroelettrica ha contribuito per il 6%, mentre le biomasse e le fonti geotermiche hanno generato meno dell'1%.