Atalanta-Cagliari 3-1, rossoblù eliminati dalla Coppa Italia

Archiviata la coppa, ci si rituffa in campionato con la sfida di lunedì al Milan alla Sardegna Arena.

Di: Redazione Sardegna Live

L'Atalanta batte il Cagliari 3-1 e passa ai quarti di finale di Coppa Italia. A Bergamo decidono i gol di Miranchuk, Muriel e Sutalo, mentre per il Cagliari aveva momentaneamente pareggiato i conti Sottil. Uno straordinario Vicario ha permesso al Cagliari di rimanere in partita fino all'ultimo, visto che l'estremo difensore ex Perugia ha salvato diverse volte la porta rossoblù con degli autentici miracoli. La conferma di avere un vice Cragno più che affidabile, anche in ottica futura, è certamente la notizia migliore di questa serata, che ha visto il Cagliari subire costantemente la squadra di Gasperini, autentica padrona del campo. Ora, archiviata la coppa, ci si rituffa in campionato con la sfida di lunedì al Milan alla Sardegna Arena.

LA CRONACA

Cagliari con un ampio turnover: Vicario, portiere di coppa, tra i pali, Tripaldelli e Zappa sulle fasce difensive, Walukiewicz e Ceppitelli in mezzo; Caligara, Marin e Nandez in mezzo; davanti Pavoletti punta centrale, con Sottil e Tramoni ai suoi lati.

Atalanta che parte subito forte con Miranchuk che al 4' porta in vantaggio i suoi, ma il gol è annullato per fuorigioco. Al 13' si vede il Cagliari con una punizione di Caligara che Sportiello blocca in due tempi. Atalanta che ha il predominio del gioco, ma i rossoblù si difendono bene, con ordine e senza rischiare più di tanto. Al 23' tiro di Muriel, Vicario respinge, arriva Miranchuk ma è reattivo il portiere rossoblù ad avventarsi sul pallone e a parare il tap-in del russo. Al 24' ancora il russo che impegna Vicario con un bel tiro all'angolino. Al 26' altro tentativo neroazzurro con Gosens, ma Vicario si immola e para con la faccia, anche se poi l'azione è fermata per fuorigioco. Atalanta che attacca e Cagliari che si difende anche se con un po' più di affanno nella seconda parte del primo tempo. E infatti al 43' i padroni di casa vanno in vantaggio con Miranchuk che riceve un pallone a centroarea servito da Muriel e batte Vicario con un tiro imparabile.

Nella ripresa, al 53', Muriel su punizione prende la parte alta della traversa. Al 55', quasi dal nulla, il Cagliari trova il pareggio con Sottil che fa un'azione personale dalla sinistra, entra in area e batte Sportiello. Al 60' però l'Atalanta torna in vantaggio con Muriel che col sinistro non lascia scampo a Vicario. Al 64' arriva il gol che chiude la partita con Sutalo che solo davanti a Vicario fa 3-1. Al 79' si fa vedere il Cagliari dalle parti di Sportiello con Sottil che prende la traversa dopo una spizzata di Cerri. Il gol in fuorigioco di Djimsiti annullato dall'arbitro al 90' chiude il match sul 3-1 neroazzurro.