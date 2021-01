Di Francesco: “Molta rabbia, era la partita giusta per svoltare. Sono preoccupato”

Le dichiarazioni del tecnico rossoblù dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Di: Redazione Sardegna Live

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel postpartita di Fiorentina-Cagliari, dopo l'ennesima sconfitta rimediata dai rossoblù.

Ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: “Quando vieni a giocare a Firenze, sbagli un rigore e alcune occasioni e concedi poco, la rabbia è tanta. Ci vuole un pizzico di fortuna in più, oggi era la partita giusta, sembrava essere alla nostra portata per quel che si è visto in campo. La sconfitta incide anche su di me, avevo e avevamo voglia di invertire il trend. Ci teniamo la prestazione ma servono i punti, anche per il grande impegno che ci stiamo mettendo".

"Col presidente non ho parlato - spiega ai giornalisti -, meglio che non parli con nessuno. Dobbiamo essere tutti preoccupati, la classifica non può essere questa”.