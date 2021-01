Fiorentina-Cagliari 1-0, Vlahovic fa precipitare nel baratro i rossoblù

Il Cagliari perde anche a Firenze e porta a quattro le sconfitte consecutive, 4 punti nelle ultime dieci partite, una media da retrocessione

Di: Marco Orrù, foto Cagliari Calcio

Il Cagliari perde anche a Firenze e porta a quattro le sconfitte consecutive, 4 punti nelle ultime dieci partite, una media da retrocessione. Al Franchi la decide Vlahovic al 72' dopo che il Cagliari nel primo tempo aveva anche sbagliato un rigore con Joao Pedro. Squadra e allenatore in confusione totale con l'ennesimo cambio del modulo che non ha portato nessun frutto. Ora la situazione si fa pesantissima e lunedì alla Sardegna Arena arriva la capolista Milan, senza dimenticare la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta in Coppa Italia.

LA CRONACA. Mister Di Francesco ripropone dal 1' Godin nella difesa a tre insieme a Pisacane e Walukiewicz. In mezzo, Oliva è il perno centrale con Marin e Nainggolan mezz'ali, Lykogiannis e Sottil sugli esterni e la coppia Joao Pedro-Simeone davanti. Subito ritmi alti e al 4' scontro Caceres-Lykogiannis, col greco che prende un colpo in testa e ha la peggio. Dopo la cura dei medici e un turbante, il terzino sinistro rientra in campo. All'11' un retropassaggio errato di Pisacane innesca Vlahovic che però non riesce ad aggirare Cragno che devia in corner il tiro del croato. Partita piena di errori nei primi 20', da una parte e dall'altra, con Di Francesco che chiede più coraggio ai suoi. Al 25' l'arbitro concede un calcio di rigore alla Fiorentina, ma dopo il consulto Var lo stesso direttore di gara torna sui suoi passi e annulla la decisione visto che era fallo di Vlahovic su Oliva e non viceversa. Al 29' cross di Biraghi dalla sinistra, la palla deviata si impenna, sbuca Pezzella sul secondo palo che colpisce di testa di poco a lato. Al 36' calcio di rigore per il Cagliari per fallo di Igor su Joao Pedro: batte lo stesso brasiliano ma Dragowski lo para! Il primo tempo, avaro di emozioni e di belle giocate, si chiude così.

Nella ripresa dopo pochi minuti Nainggolan in profondità per Simeone che però ha un controllo difficoltoso e non riesce a tirare verso lo specchio della porta difesa da Dragowski. Subito dopo è Caceres con un bel destro ad impegnare Cragno. Al 58' Callejon dentro per Bonaventura che supera Sottil e calcia però alto sopra la porta difesa da Cragno. Un minuto dopo é il Cagliari ad avere una grande chance con Simeone che però spara alto il pallonetto a tu per tu con Dragowski. Al 66' girata di testa di Godin, palla di poco alta. Al 67' ancora Bonaventura che calcia verso la porta, Cragno con i piedi para. Al 72' la Fiorentina passa in vantaggio: discesa di Callejon sulla destra, palla perfetta in mezzo per Vlahovic che in spaccata mette alle spalle di Cragno. Al 78' tiro di Marin dal limite, palla deviata, ma Dragowski ha un gran riflesso e devia. Dentro anche Cerri e Pavoletti, oltre a Tramoni, Zappa e Ounas per un Cagliari super offensivo in vista dell'assalto finale. Dragowski però non deve compiere nessuna parata e la partita finisce così.