Calcio. Ancora un caso di Covid nella Juventus: positivo Matthijs De Ligt

Ancora uno stop legato al coronavirus in casa Juve

Di: Giammaria Lavena

E' sempre più emergenza Covid in casa Juve: dopo le positività di Cuadrado e Alex Sandro, questo pomeriggio anche il tampone di Matthijs de Ligt ha dato esito positivo.

Lo ha annunciato in questi minuti il club tramite un comunicato ufficiale: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento", si legge.

Alla vigilia del match contro il Milan la squadra era stata sottoposta a un doppio giro di tamponi e il difensore Olandese era risultato negativo ad entrambi i test.

Foto Instagram Matthijs De Ligt