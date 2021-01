Cagliari-Benevento 1-2, disastro totale ed ennesimo ko per i rossoblù

Crolla ancora il Cagliari: va in vantaggio con Joao Pedro, ma sul finire del primo tempo subisce due gol. Nella ripresa Nandez perde la testa e si fa espellere, la classifica adesso fa paura

Di: Marco Orrù

Il Cagliari crolla sotto i colpi del Benevento, perde ancora in casa e apre ufficialmente una crisi molto pericolosa. Sarebbe dovuta essere questa la partita della svolta, rischia invece di essere una delle partite peggiori della stagione e che mette a repentaglio il proseguo della stagione. Dopo il vantaggio di Joao Pedro, il Benevento in tre minuti l'ha ribaltata con i gol dell'ex Sau e di Tuia. Nel secondo tempo poi il Cagliari nonostante le 4 punte messe in campo da Di Francesco non è riuscito praticamente mai ad impensierire il portiere avversario. Ora la posizione dell'allenatore rossoblù si fa sempre più difficile.

LA CRONACA

Di Francesco cambia ancora e propone il 4-3-2-1 con Tripaldelli al posto dello squalificato Lykogiannis, la coppia Walukiewicz-Ceppitelli in mezzo e Zappa a destra in difesa, Marin regista con Nandez e Caligara mezz'ali, Joao Pedro e Nainggolan dietro Pavoletti. Nel Benevento titolari gli ex Ionita e Sau.

Subito Cagliari in gol con Pavoletti ma l'arbitro annulla per un fallo di mano dell'attaccante rossoblù. Al 12' calcio di rigore per il Benevento per fallo di Cragno su Lapadula; l'arbitro va al Var e annulla la decisione presa. Al 15' Benevento vicinissimo al vantaggio con Sau, palla a scavalcare Cragno che finisce di poco a lato. Al 19' Nainggolan recupera palla nella sua difesa, si lancia in contropiede calcia da centrocampo e per poco non supera Montipò: che giocata! Sul calcio d'angolo seguente, però, il Cagliari passa in vantaggio con un colpo di testa di Pavoletti, deviato da Joao Pedro.

Al 25' discesa di Tripaldelli sulla sinistra, palla in mezzo per Joao Pedro che non arriva di un soffio sulla palla. Al 41' il Benevento pareggia con l'ex Sau che supera Walukiewicz in velocità e batte Cragno con un bel colpo al volo. Al 44' addirittura il Benevento passa in vantaggio con Tuia, solo a centro area con un colpo di testa. Il primo tempo si chiude con i sanniti in vantaggio.

All'intervallo fuori Caligara e dentro Sottil. Al 52' Nandez serve in profondità Marin che però stoppa male la palla perdendo l'occasione. Il Cagliari ci prova ma il Benevento si difende bene. Al 68' dentro anche Simeone per Tripaldelli, Cagliari con 4 punte. Al 79' il Benevento in contropiede va vicino al gol che avrebbe chiuso il match con Di Serio. All'85' espulso Nandez per proteste. Cagliari che perde la testa. Cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia.