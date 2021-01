Calcio: diamo uno sguardo al campionato di Liga e Premier League

Il punto della situazione

Di: Redazione

Se il campionato di serie A si è fermato durante il periodo delle festività di Natale, quello di Premier e di Liga ha beneficiato di uno stop più stretto, nel caso del campionato spagnolo, oppure ha proseguito come da programma, per quanto concerne quello inglese, come tradizione vuole, del resto. Per quanto riguarda la Premier League, il Liverpool di Klopp dopo un avvio di stagione un po’ altalenante, è tornato al vertice della classifica e punta al secondo titolo consecutivo. A differenza dell’anno scorso però, troviamo dinamiche piuttosto differenti in termini di vertice, dato che i Reds non hanno staccato il resto delle squadre di alta classifica, come invece era già avvenuto durante la passata stagione.

Il punto della situazione per quanto riguarda la stagione di Premier

Anche se non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di gare, bisogna comunque segnalare il momento non esaltante di alcune big come il Manchester City di Pep Guardiola, che secondo la stampa specializzata inglese, sarebbe di fatto a fine ciclo, senza poter vantare tra i successi quello a cui il club puntava senza nascondersi, la Champions League. Un po’ come la Juventus e il PSG il City ha dominato per lungo tempo il calcio inglese, senza però riuscire a imporsi anche a livello internazionale. In effetti durante questi anni abbiamo assistito a una vera e propria egemonia da parte di Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco. Le squadre che hanno vinto o che sono arrivate in finale sono state più o meno sempre le medesime, con l’aggiunta naturalmente della Juventus quando alla panchina sedeva Massimiliano Allegri. Il campionato di Premier mostra attualmente uno scenario inedito, che si riflette specialmente nelle dinamiche legate alle quote calcio che vedono il Liverpool al primo posto, insidiato da un gruppetto composto da Manchester United, Leicester City e l’Everton di Carlo Ancelotti. Un po’ dietro troviamo invece il Chelsea, il Tottenham, l’Aston Villa e appunto il City. Tuttavia c’è da vedere come sarà il quadro della classifica quando tutte le formazioni avranno disputato lo stesso numero di incontri.

L’Atletico Madrid di Diego Simeone guida attualmente la Liga spagnola

Dal calcio inglese si passa a quello spagnolo, dove la ripresa della Liga ha mostrato lo stato di forma delle sue protagoniste. Qui ritroviamo i due club di Madrid in testa: l’Atletico Madrid di Simeone dopo aver spodestato la Real Sociedad, deve ora guardarsi proprio dai Blancos di Zidane, che sono tornati a esprimere un gioco e una continuità di risultati, nel solco della tradizione del club delle Merengues. Dopo la rivelazione della Real Sociedad c’è posto in classifica per il Siviglia, che sta attualmente davanti a un Barcellona che però sta mostrando segnali di ripresa, almeno se andiamo a vedere le ultime gare disputate, con tre vittorie e due pareggi. Non certo uno score da Barcellona, ma in assenza del club che abbiamo visto durante questi ultimi 10 anni c’è da dire che la venuta di Koeman alla guida della squadra catalana pare stia dando risultati in prospettiva. Difficile però stabilire le dinamiche di questo campionato, che per certi versi mostra delle similitudini con la nostra serie A, dove attualmente in classifica troviamo al primo posto le milanesi, seguite da un gruppetto composto da Roma, Napoli, Sassuolo e Juventus. Segno che qualcosa sta cambiando nelle dinamiche dei cinque maggiori campionato di club europei per la stagione 2020-2021.